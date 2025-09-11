Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Elis Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Elis Regional Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Skafidia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skafidia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$327,723
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 5 pokojów w Tsipiana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Tsipiana, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypialn…
$198,975
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 3 pokoi w Mirtea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mirtea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 81 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. Pa…
$193,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Elis Regional Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się