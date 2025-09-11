Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Elis Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Elis Regional Unit, Grecja

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 84 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sypi…
$216,532
Dom wolnostojący 4 pokoi w Skafidia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skafidia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$327,723
Dom wolnostojący 3 pokoi w Mirtea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mirtea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 81 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. Pa…
$193,123
