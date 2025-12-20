Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipality of Kissamos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Municipality of Kissamos, Grecja

Kissamos
Mieszkanie 5 pokojów w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Kissamos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 2
Rezydencja na wzgórzu z widokiem panoramicznym, Kastelli, Grecja Oferujemy wille z widokiem…
$899,846
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kissamos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Beachfront villas with terraces, Trachilos, Greece We offer villas with a panoramic view of…
$874,463
Zostaw prośbę
