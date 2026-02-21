Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Demotike Enoteta Schematariou, Grecja

Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Tanagra, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$357,105
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
