Domy nad morzem na sprzedaż w Nestos Municipality, Grecja

2 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Avramylia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Avramylia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale 2-storey house of 230 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of 2 bedro…
$398,635
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 4 pokoi w Zarkadia, Grecja
Willa 4 pokoi
Zarkadia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowa willa o powierzchni 266 metrów kwadratowych w Kawali. Parte…
$173,319
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parametry nieruchomości w Nestos Municipality, Grecja

