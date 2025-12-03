Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Nestos Municipality, Grecja

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nestos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nestos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 160 sq.meters in Kavala suburbs. 1st floor consists of one bedr…
$283,088
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 4 pokoi w Zarkadia, Grecja
Willa 4 pokoi
Zarkadia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowa willa o powierzchni 266 metrów kwadratowych w Kawali. Parte…
$173,319
Dom wolnostojący 3 pokoi w Chaidefto, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Chaidefto, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 83 metrów kwadratowych w Kawala. Dom składa się z…
$236,870
