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Wille na sprzedaż w Antiparos Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 18 pokojów w Antiparos Municipality, Grecja
Willa 18 pokojów
Antiparos Municipality, Grecja
Pokoje 18
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 583 m²
Powierzchnia: 583 m2Powierzchnia gruntów: 4,590 m2Sypialnie: 8Kąpiele: 10Garaż: 4Położony za…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Antiparos Municipality, Grecja

Tanie
Luksusowe
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