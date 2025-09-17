Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Chortiatis Municipal Unit, Grecja

3 obiekty total found
Willa 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż nowoczesną willę w ekskluzywnej dzielnicy Salonik. Willa 750 m2 składa…
$2,93M
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 10 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 680 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z 4 sypialni, …
$3,75M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 300 m kw. w Salonikach. Widok na górę, las otwiera się od okien…
$760,786
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Chortiatis Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
