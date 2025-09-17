Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Chortiatis Municipal Unit, Grecja

3 obiekty total found
Willa 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż nowoczesną willę w ekskluzywnej dzielnicy Salonik. Willa 750 m2 składa…
$2,93M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 400 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$690,560
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 10 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 680 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z 4 sypialni, …
$3,75M
Zostaw prośbę
