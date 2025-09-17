Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Chortiatis Municipal Unit, Grecja

20 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2 dwukondygnacyjne kamienice po 80 m kw., na przedmieściach Salonik. Mieście poł…
$216,532
Dom wolnostojący 12 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 385 m kw. w Salonikach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z…
$468,176
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 152 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Piwnica s…
$374,541
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 105 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$187,271
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 149 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$351,132
Willa 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż nowoczesną willę w ekskluzywnej dzielnicy Salonik. Willa 750 m2 składa…
$2,93M
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 400 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$690,560
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$324,212
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 4/1
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 450 m kw. w Salonikach. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$643,742
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 235 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$280,906
Willa 10 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 10 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 680 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z 4 sypialni, …
$3,75M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$245,793
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 300 m kw. w Salonikach. Widok na górę, las otwiera się od okien…
$760,786
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 149 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$327,723
Willa 8 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter skła…
$503,290
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$316,019
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$275,054
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnic…
$257,497
Willa 8 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 320 m2 w Salonikach. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, sal…
$702,264
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$210,679
