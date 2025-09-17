Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Chersonisos Municipal Unit, Grecja

1 pokojowe
8
2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż stary apartament budowlany o powierzchni 38 metrów kwadratowych na Krecie. Apart…
$150,987
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chersonisos Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się