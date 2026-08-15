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Wille na sprzedaż w Chalkida, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Chalkida, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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