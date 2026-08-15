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Dom wolnostojący na sprzedaż w Chalkida, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Chalkida, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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