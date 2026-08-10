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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Attyka, Grecja

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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
Premium Premium
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekspozycyjny obiekt komercyjny 1,110 m2 na Mezogion - Agia Paraskevi AvenueCena sprzedaży: 2…
$2,53M
VAT
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Deweloper
DC Constructions
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Nieruchomości inwestycyjne 470 m² w Pireus, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 470 m²
Pireus, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 3
doskonały budynek w doskonałej lokalizacji, Kastella, Pir ä my, Attica Grecja, składająca si…
$1,83M
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