Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Arcadia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Arcadia Regional Unit, Grecja

;
Municipality of North Kynouria
3
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. We wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$448,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? maizonette 117 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$242,045
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Megalopoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 105 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Maiso…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Arcadia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się