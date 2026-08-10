Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Arcadia Regional Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arcadia Regional Unit, Grecja

;
Municipality of North Kynouria
3
Municipality of Gortynia
3
Municipality of Megalopoli
3
12 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Stone- zbudowany tradycyjny dom 215 m2 w miejscowości Muria, Gortynia. Jest to 2-piętrowy do…
$233,073
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kerasia, Grecja
Mieszkanie
Kerasia, Grecja
Powierzchnia 43 m²
Na sprzeda? mieszkanie 43 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$144,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
$64,095
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. We wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$448,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? maizonette 117 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$242,045
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagadia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagadia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC…
$198,112
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., parter, rok budowy: 1955 Tylny …
$50,111
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Megalopoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 105 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Maiso…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 205 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 205 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedneg…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Tripoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Tripoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 3
Osiedle zamknięte z plażą i polami golfowymi, Peloponez, Grecja Oferujemy umeblowane aparta…
$801,019
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Municipality of South Kynouria, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Municipality of South Kynouria, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Arcadia Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Arcadia Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się