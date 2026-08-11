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Mieszkania na sprzedaż w Wyspy Egejskie, Grecja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kea Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 218 m²
Rzadka okazja do zdobycia wyjątkowej nowej willi nad morzem w jednym z najbardziej uprzywile…
$2,14M
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Mieszkanie 1 pokój w Galissas, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Galissas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Przegląd nieruchomości: Kompleks apartamentów na wyspie Syros Lokalizacja: wyspa Syros, G…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Perama, Grecja
Mieszkanie
Perama, Grecja
Powierzchnia 79 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 79 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$228,484
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Western Lesvos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Western Lesvos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie. Mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie …
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Aghia Anna, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Aghia Anna, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Mieszkanie 4 pokoi w Episkopi Gonias, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Episkopi Gonias, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna rezydencja 200 metrów od plaży, Santorini, GrecjaOferujemy umeblowane wille i domki w…
$450,928
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Mieszkanie 3 pokoi w Parikia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Parikia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkaniowy z basenem i ogrodami 50 metrów od morza, Paros, Grecja Oferujemy apar…
$353,697
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Parametry nieruchomości w Wyspy Egejskie, Grecja

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