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Domy Szeregowe w Berlin, Niemcy

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4 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Agencja
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Szeregowiec 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w nowym budynku w 10119 Berlin.Dom posiada 2 piętra i 3 pokoje.Szczegó…
$1,53M
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Szeregowiec w Berlin, Niemcy
Szeregowiec
Berlin, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom (Townshouse) z tarasem, balkonem, parkingiem przed domem i własnym ogrodem w pobliżu jez…
$1,98M
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Szeregowiec 5 pokojów w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Berlin, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom (Townshouse) z tarasem, balkonem, parkingiem przed domem i własnym ogrodem w pobliżu jez…
$1,80M
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Berlin, Niemcy

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