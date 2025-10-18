Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Monachium
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Monachium, Niemcy

nieruchomości komercyjne
24
hotele
3
dochodowa nieruchomość
4
nieruchomości inwestycyjne
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 132 m² w Monachium, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 132 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/5
$1,12M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się