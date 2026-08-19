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Condo na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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6 obiektów total found
Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Mon…
$1,01M
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ESTATE-SERVICE24
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 5
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w Monachium. Apartament znajduje się na dru…
$550,540
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w centralnej prestiżowej dzielnicy Monachium z dużymi sufi…
$1,40M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten cichy i przestronny apartament z dwoma sypialniami z balkonem znajduje się zaledwie kilk…
$669,284
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 4
2-pokojowe mieszkanie w Monachium w dobrym stanie (renowacja została przeprowadzona w odpowi…
$507,361
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie w Monachium z dwoma balkonami i jasnymi pokojami. W mieszkaniu: eks…
$890,580
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Monachium, Niemcy

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