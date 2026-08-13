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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Landkreis Emsland, Niemcy

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1 obiekt total found
Dom w Papenburg, Niemcy
Dom
Papenburg, Niemcy
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dzia? ka 1072 m2 z wybudowanym domem 170 m2 w 26871 PapenburgIstnieje pozwolenie…
$376,956
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Parametry nieruchomości w Landkreis Emsland, Niemcy

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