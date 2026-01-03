Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Essen, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2
Uwaga na przyszłych właścicieli! Na sprzedaż jest przytulny apartament z balkonem w jednym z…
$169,881
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Parametry nieruchomości w Essen, Niemcy

z garażem
Tanie
Luksusowe
