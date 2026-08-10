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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dreieich, Niemcy

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2 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Parametry nieruchomości w Dreieich, Niemcy

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