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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Bawaria, Niemcy

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Monachium
38
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Landshut, Niemcy
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Mieszkanie 3 pokoi
Landshut, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 8/8
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$573,109
VAT
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Języki komunikacji
Deutsch
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Typy nieruchomości w Bawaria.

condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bawaria, Niemcy

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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