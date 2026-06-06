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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Bawaria, Niemcy

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Monachium
38
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kochel am See, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Kochel am See, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż przytulny Euro- dwa z nowoczesnymi remontami Euro. Układ obejmuje oddzielną sypi…
$544,933
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Typy nieruchomości w Bawaria.

condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bawaria, Niemcy

z Taras
Tanie
Luksusowe
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