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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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5 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonał…
$139,680
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 12/15
Na sprzedaż przytulne studio z projektantem powierzchni naprawy 46.7 m2 Studio jest w doskon…
$126,090
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 11/15
Luksusowe studio o powierzchni remontowej 43,6 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonałej…
$117,720
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Value OneValue One
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni naprawczej 60 metrów kwadratowych jest na sprzedaż. Studio …
$172,800
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Na sprzedaż przytulne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 Studio jest w doskonałej okoli…
$139,680
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Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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