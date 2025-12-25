Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Khelvachauri Municipality
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

7 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Shua Makhinjauri, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Shua Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/9
Przestronne studio w budynku w budowie jest na sprzedaż, budowa zostanie zakończona w 2026 r…
$77,400
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonał…
$139,680
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 12/14
Sprzedawane jest mieszkanie w ogrodach LCD Mziuri składające się z 5* hotelu Crown Plaza. Z …
$125,500
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 12/15
Na sprzedaż przytulne studio z projektantem powierzchni naprawy 46.7 m2 Studio jest w doskon…
$126,090
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Na sprzedaż przytulne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 Studio jest w doskonałej okoli…
$139,680
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 11/15
Luksusowe studio o powierzchni remontowej 43,6 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonałej…
$117,720
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni naprawczej 60 metrów kwadratowych jest na sprzedaż. Studio …
$172,800
