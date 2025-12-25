Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Khelvachauri Municipality
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na morze

Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Na sprzedaż przytulne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 Studio jest w doskonałej okoli…
$139,680
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni naprawczej 60 metrów kwadratowych jest na sprzedaż. Studio …
$172,800
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się