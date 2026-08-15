Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Batumi, Gruzja

;
nieruchomości komercyjne
80
pomieszczenia biurowe
4
nieruchomości inwestycyjne
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
109 obiektów total found
Hotel 49 m² w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Hotel 49 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$266,222
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA w Batumi, Gruzja
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Gruzja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
InwestycjeZysk Biznes nad morzem - inwestować w przyszłości!Oferujemy Państwu w pełni operac…
$550,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 67 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 67 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Ten pięknie prezentowany apartament trzypokojowy z dwoma oddzielnymi sypial…
$164,866
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 54 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 54 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny apartament dwupokojowy znajduje się na wysokim piętrze nowoczesne…
$116,162
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 36 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 36 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny apartament znajduje się na wysokim piętrze Bagrationi Reside…
$91,056
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 75 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 75 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Ten pięknie odnowiony dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami znajduje …
$182,665
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Hotel 44 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 44 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Opis przedmiotu: Ten stylowy i dobrze utrzymany apartament dwupokojowy znajduje się w nowocz…
$98,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 51 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 51 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: Ten wysokiej jakości apartament 2-pokojowy znajduje się na wysokim piętrze …
$134,656
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 32 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 32 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny i bardzo dobrze utrzymany apartament znajduje się w bezpiecz…
$72,475
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 42 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 42 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Ten atrakcyjny apartament dwupokojowy znajduje się na wysokim piętrze budyn…
$94,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 37 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 37 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$191,172
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$345,343
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$209,935
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$340,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$342,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 28 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 28 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Opis przedmiotu: Ten nowy apartament znajduje się na 25. piętrze Alpha High Residence w pows…
$54,136
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$303,231
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 33 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 33 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$157,578
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 720 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 720 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna oferta inwestycyjna w sercu Starego Batumi!Na sprzedaż znajduje się funkcjonując…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$305,717
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Investment in Georgia’s first 5★ Rotana w Batumi, Gruzja
Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 28
Investment opportunity in Georgia’s first 5-star Rotana hotel, located on the first beachfro…
$155,000
VAT
Zostaw prośbę
Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$350,421
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$303,231
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 61 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 61 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny i dobrze utrzymany dwupokojowy apartament znajduje się na wysokim…
$128,204
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$350,421
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 29 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 29 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$154,547
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 37 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 37 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$190,980
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 70 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 70 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$328,171
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 49 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 49 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$266,222
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 70 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 70 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$328,171
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się