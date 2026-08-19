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Hotele na sprzedaż w Guria, Gruzja

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Hotel w Ureki, Gruzja
Hotel
Ureki, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Hotel na sprzedaż w miejscowości Ureki 200 metrów od unikalnej plaży z piasku magnetycznego.…
$270,000
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Hotel 580 m² w Shekvetili, Gruzja
Hotel 580 m²
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 580 m²
Kompleks operacyjny hotelu na sprzedaż w Shekvetili 🏨🌊📍 Rozmieszczenie: Shekvetili, w pobliż…
$315,000
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Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 300 m² w Ureki, Gruzja
Hotel 300 m²
Ureki, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy hotel w miejscowości Ureki, w pobliżu plaży. Hotel posiada 4 w pełni…
$300,000
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