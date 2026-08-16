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Hotele na sprzedaż w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Hotel w Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Hotel
Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Liczba kondygnacji 2
🏨 Premia operacyjna hotel na sprzedaż w historycznym centrum Mtskheta!Szukasz stabilnej, wys…
$1,18M
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Agencja
SAMO GROUP
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Hotel 3 000 m² w Gudauri, Gruzja
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Gruzja
Pokoje 70
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel operacyjny na sprzedaż w najbardziej popularnym i komfortowym ośrodku narciarskim w Gr…
$3,90M
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Hotel 1 060 m² w , Gruzja
Hotel 1 060 m²
, Gruzja
Pokoje 17
Powierzchnia 1 060 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na sprzedaż w ośrodku narciarskim Gudauri. Hotel posiada 17 pokoi.Hotel znajduje się w…
$1,34M
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