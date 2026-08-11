Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Chakvi
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Willa 11 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 11 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Stojąca oddzielnie dwupiętrowa willa w Chakvi na sprzedaż pod Kluczem 🔑 Niedaleko Dreamland …
$850,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 370 m²
Premia terraced willa na sprzedaż w Chakvi 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi (spokojna okolica z dosk…
$970,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 5 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Willa 4 pokoi w Chakvi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Udać się