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Mieszkania na sprzedaż w Batumi, Gruzja

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4 366 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 17/19
❗️Pilna sprzedaż ❗️Unikalny Lot - Studio z kompleksem Premium - La Batumi Familia: Eliava 32…
$39,900
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 15/27
Na sprzedaż apartament z oddzielną sypialnią z widokiem na morze i góry. Kompleks premium zn…
$53,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 15/27
Na sprzedaż.Apartament z oddzielną sypialnią z widokiem na morze i góry. Kompleks premium zn…
$52,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$306,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 4 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Piętro 15/17
# Sprzedane w Batumi!Pushkina Street, 1624 + 1165 m2Piętnaste piętroNiezła renowacja.Cztery …
$358,000
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Agencja
Estate Batumi Jylia
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Mieszkanie w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 68 m²
Piętro 16
68 m ² mieszkanie w Batumi, Georgia, 20 m od morza, piętro 16, w pełni umeblowane i wynajem …
$250,000
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Prywatny sprzedawca
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$92,800
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$114,022
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$112,040
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 11/27
Widok na góry.Kompleks znajduje się w okolicy New Boulevard, zaledwie 5 minut spacerem od Ba…
$39,500
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 20/25
Na sprzedaż przytulne studio z widokiem na morze w elitarnym kompleksie mieszkalnym NBG Pano…
$64,000
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$105,096
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 16/16
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$121,256
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$198,924
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 16/16
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$80,106
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$26,000
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$29,468
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 9
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$52,000
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Mortgage for foreign citizens!   Excellent option for investment, personal residence and rec…
$59,000
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RECOM
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$21,615
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$33,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/12
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$82,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
We will help you purchase real estate by the sea in Batumi profitably and safely.   We will …
$140,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$224,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$65,550
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$90,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$54,210
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Życie nad morzem, gdzie natura spotyka komfort: Twój idealny dom w Solo ResidenceBatumi, Cha…
$29,222
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Życie nad morzem, gdzie natura spotyka komfort: Twój idealny dom w Solo ResidenceBatumi, Cha…
$48,144
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 20
Sale of a new spacious apartment 2+1.   Apartment with high -quality new repair and magn…
$88,000
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Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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