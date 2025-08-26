Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Batumi, Gruzja

Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 4/5
Garden Residence to luksusowy kompleks hotelowy z usługami All-Inclusive z Wyndham. Infrastr…
$595,946
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 734 m²
Piętro 19/19
Na sprzedaż jasne, przestronne mieszkanie pięcio-sześciopokojowe na 19. piętrze kompleksu mi…
$578,000
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/3
Tripleksy na sprzedaż w sercu Starego Miasta kurortu Batumi, 200 metrów od słynnego placu „P…
$155,000
TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 734 m²
Piętro 19/19
Na sprzedaż jasne, przestronne mieszkanie z widokiem, składające się z pięciu-sześciu pokoi,…
$629,500
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$703,674
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$145,172
Apartamenty wielopoziomowe 9 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 9 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 5
Opis Na ulicy w Batumi. Zurab Gorgiladze, w samym centrum, luksusowy apartament z designers…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/5
Garden Residence to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami Allinclusive z Wyndham. Infra…
$556,678
Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

