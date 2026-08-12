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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Adżara, Gruzja

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Batumi
73
Kobuleti
3
159 obiektów total found
Rezydencja 47 m² w Kobuleti, Gruzja
Premium Premium
Rezydencja 47 m²
Kobuleti, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/32
$140,220
VAT
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Hotel 49 m² w Batumi, Gruzja
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Hotel 49 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$266,222
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Batumi, Gruzja
TOP TOP
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 10/1
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$121,600
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA w Batumi, Gruzja
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Gruzja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
InwestycjeZysk Biznes nad morzem - inwestować w przyszłości!Oferujemy Państwu w pełni operac…
$550,000
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Prywatny sprzedawca
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Hotel 36 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 36 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny apartament znajduje się na wysokim piętrze Bagrationi Reside…
$91,056
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 50 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Ten nowy apartament z jedną sypialnią znajduje się w słynnym kompleksie Met…
$134,645
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 32 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 32 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny i bardzo dobrze utrzymany apartament znajduje się w bezpiecz…
$72,475
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 44 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 44 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Opis przedmiotu: Ten stylowy i dobrze utrzymany apartament dwupokojowy znajduje się w nowocz…
$98,598
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 75 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 75 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Ten pięknie odnowiony dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami znajduje …
$182,665
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 117 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 117 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 58
Obiekt komercyjny 117.41 m2 z widokiem na morze (wolny układ) w pierwszej wieży - Ambassador…
$587,060
VAT
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Nieruchomości komercyjne 109 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 109 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 58
Przestrzeń komercyjna 109.4 m2 z widokiem na morze (wolny układ) w pierwszej wieży - Ambasad…
$548,420
VAT
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Hotel 54 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 54 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny apartament dwupokojowy znajduje się na wysokim piętrze nowoczesne…
$116,162
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 50 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Ten luksusowy jednopokojowy apartament znajduje się na 16 piętrze w jednym …
$108,395
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 51 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 51 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: Ten wysokiej jakości apartament 2-pokojowy znajduje się na wysokim piętrze …
$134,656
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 175 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 175 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 58
Obiekt handlowy 175.09 m2 z widokiem na morze (wolny układ) w pierwszej wieży - Ambasadori W…
$875,450
VAT
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Nieruchomości komercyjne 197 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 197 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 58
Powierzchnia handlowa 197.42 m2 z widokiem na morze (wolny układ) w pierwszej wieży - Ambosa…
$987,000
VAT
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Hotel 27 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 27 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Opis przedmiotu: To nowe, w pełni umeblowane i wyposażone studio znajduje się w Sunrise Resi…
$51,606
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 123 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 123 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 58
Lokale handlowe 123.15m2 z widokiem na morze (wolny układ) w pierwszej wieży - Ambasadori Wy…
$615,000
VAT
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Rezydencja 83 m² w Kobuleti, Gruzja
Rezydencja 83 m²
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/32
$271,524
VAT
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Deweloper
KBK
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$60,025
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 101 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 101 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$566,480
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Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$209,935
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Nieruchomości komercyjne 39 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 39 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 8
Lokale handlowe są sprzedawane w miejscu o wysokim natężeniu ruchu.Dzięki wysokim sufitom (5…
$84,500
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Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$303,231
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Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$345,343
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Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$216,296
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Hotel 33 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 33 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$157,578
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Nieruchomości komercyjne w Batumi, Gruzja
Nieruchomości komercyjne
Batumi, Gruzja
Next address —this is an ambitious multifunctional residential complex located in the heart …
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Hotel 32 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 32 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: To jasne i dobrze utrzymane studio znajduje się na 6 piętrze Orbi Beach Tow…
$63,707
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Nils Ott Real Estates
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Hotel w Batumi, Gruzja
Hotel
Batumi, Gruzja
Liczba kondygnacji 5
Family Club - ekskluzywny hotel w pobliżu Morza CzarnegoLuksusowy hotel na relaksujące rodzi…
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Typy nieruchomości w Adżara.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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