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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Adżara, Gruzja

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3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 24 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 24 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 16
Szybko zainwestuj w proste i niezawodne źródło dochodu w Batumi Center!Obok stadionu Dynamo …
$53,000
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Nieruchomości inwestycyjne 399 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 399 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
We present to your attention a unique investment project, which in addition toguaranteed ann…
$600,000
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Nieruchomości inwestycyjne 366 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 366 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 366 m²
Liczba kondygnacji 1
Hello! We offer you a beautiful room in the center of the city of Batumi. The quadrature is…
$700,000
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Typy nieruchomości w Adżara.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
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