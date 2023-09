Juma, Uzbekistan

Cena na żądanie

LCD Ulug ’ House Residence Nowy kompleks mieszkaniowy « Ulug ’ House Residence » oferuje wysokiej jakości mieszkania zbudowane z najlepszych materiałów w nowoczesnych technologiach. Dom na 13 i 16 piętrach z luksusowym holem i przytulnym dziedzińcem z fontannami na terytorium, zapewnić wszystkie warunki bezpiecznego i komfortowego pobytu. Jeśli szukasz nowego domu dla swojej rodziny lub opłacalnej inwestycji w nieruchomości, nie przegap tej niesamowitej okazji, aby kupić mieszkanie w « LCD Ulug ’ House Residence »! Infrastruktura Kompleks mieszkaniowy ma piękny dziedziniec ze wspaniałym krajobrazem, który doskonale nadaje się do spacerów i relaksu. Plac zabaw jest wyposażony do różnych gier i jest bezpieczny. Do dyspozycji Gości jest przestronny podziemny parking, na którym można zejść windą z dowolnego piętra domu. Zamknięte terytorium wewnętrzne z ochroną i całodobowym nadzorem wideo zapewni Ci bezpieczeństwo. A firma zarządzająca, w skład której wchodzą ogrodnicy, sprzątaczki i hydraulicy, sprawi, że pobyt będzie jeszcze bardziej komfortowy. Nowy budynek ma najwygodniejszą lokalizację. Zatrzymanie transportu publicznego będzie bardzo blisko. Szkoła, przedszkole, klinika nie muszą iść daleko. W odległości spaceru znajdą się parki, w których można miło spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. Ceny mieszkań Kompleks mieszkaniowy oferuje apartamenty z balkonem od 1 do 4 pokoi. Cena za metr kwadratowy zaczyna się od 5 milionów sumów i możesz ubiegać się o raty na korzystnych warunkach. Adres: miasto Samarkanda, dom przy ulicy Ilgor 25.