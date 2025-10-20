Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nasza organizacja została założona w 1994 roku. W tym czasie - zamknięty spółka akcyjna "Inverh- M".W 1996 r. CJSC "Inverkh- M" jest jednym z dziesięciu największych prywatnych przedsiębiorstw budowlanych Republiki Białoruś. W 2004 roku Inverh- M został liderem branży budowlanej, specjalizuj…
W 2013 r. na rynku budowlanym Białorusi pojawiło się kolejne przedsiębiorstwo - LLC "YurStroyMash". Firma specjalizuje się w budynkach mieszkalnych średnich pięter (5 pięter), a także buduje wielopiętrowe (9- 10 pięter) budynki mieszkalne.Kompleksy mieszkalne firmy YurStroyMash są optymalnym…
Grupa "A- 100 Development" z powodzeniem działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i handlowych Białorusi od ponad 15 lat. Portfolio firmy obejmuje duże projekty, takie jak "Novaya Borovaya", "Piers", "Zelyonaya Gavan", "Depo", "Zelyonye gorki", "Zelenyi Bor", duże kompleksy handlowe "Bor…