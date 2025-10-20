  1. Realting.com
г. Гродно, ул. Замковая, д. 13, кв. 1
;
Company type
Deweloper
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 19:26
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Białoruś
. .
. .
ООО «Металлстройпрофиль»
Białoruś, Liesnia
Rok założenia firmy 1994
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 2
Nasza organizacja została założona w 1994 roku. W tym czasie - zamknięty spółka akcyjna "Inverh- M".W 1996 r. CJSC "Inverkh- M" jest jednym z dziesięciu największych prywatnych przedsiębiorstw budowlanych Republiki Białoruś. W 2004 roku Inverh- M został liderem branży budowlanej, specjalizuj…
ЮрСтройМаш
Białoruś, Liesnia
Rok założenia firmy 2007
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 74
W 2013 r. na rynku budowlanym Białorusi pojawiło się kolejne przedsiębiorstwo - LLC "YurStroyMash". Firma specjalizuje się w budynkach mieszkalnych średnich pięter (5 pięter), a także buduje wielopiętrowe (9- 10 pięter) budynki mieszkalne.Kompleksy mieszkalne firmy YurStroyMash są optymalnym…
A-100 Девелопмент
Białoruś, Walerianowo
Grupa "A- 100 Development" z powodzeniem działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i handlowych Białorusi od ponad 15 lat. Portfolio firmy obejmuje duże projekty, takie jak "Novaya Borovaya", "Piers", "Zelyonaya Gavan", "Depo", "Zelyonye gorki", "Zelenyi Bor", duże kompleksy handlowe "Bor…
ИНФОРЕАЛТ
Białoruś, Mińsk
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 21 Nieruchomości komercyjne 2
Możemy śmiało powiedzieć, że budujemy kompleks klasy premium. Nasz kompleks ma wiele zalet i został zaprojektowany całkowicie zgodnie z nowoczesnymi standardami technologicznymi i estetycznymi.
Полесьежилстрой
Białoruś, Brześć
Rok założenia firmy 1977
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 4
