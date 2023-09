Chirchiq, Uzbekistan

Cena na żądanie

Poddaj się: 2025

Dziś chcemy przekazać krótkie informacje na temat procesu budowy LCD “ CHINARA PARK ” Siła fundamentu zależy od wielu czynników! Na początkowym etapie budowy szczególnie ważną rolę odgrywa jakość materiałów użytych do budowy fundamentu i ramy budynku. Podczas budowy kompleksu używamy tylko wysokiej jakości zbrojenia! Długo oczekiwany początek sprzedaży mieszkań „CHINARA PARK” " Nowy budynek „CHINARA PARK” ogłasza rozpoczęcie sprzedaży i oferuje apartamenty w przystępnych cenach, dogodny parking dla mieszkańców, a także warunki do wygodnego życia Tworzymy marzenie i zapraszamy do urzeczywistnienia go. Park Chinara Rodzaj konstrukcji monolityczny Storeys 9 Ściany stacji benzynowej Kocioł dwuobwodowy Apartamenty w kompleksie 1342 Strefa ekologiczna 160 hektarów Ekologiczne czyste sąsiedztwo 24-godzinne strzeżone terytorium Kamera CCTV 24/7 Witryna WORKOUT Plac zabaw Stadion Supermarket Parking naziemny i podziemny Do szpitala 2 minuty Do szkoły 8 minut Na rynek 10 minut Do parku 15 minut