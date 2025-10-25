Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Ksilofagu, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ksilofagu, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ksilofagu, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
$341,055
Mieszkanie 3 pokoi w Ksilofagu, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ksilofagu, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
$369,958
