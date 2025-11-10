Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pigenia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Pigenia, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
We are excited to present two adjacent plots of land in Pigenia, (Pyrgos ) a picturesque vil…
$313,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
Residential land of 8027sqm in Pigenia with the following features: Building density:45% …
$232,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
Residential land of 7358sqm located in Pigeniawith the following features: Building dens…
$232,242
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pigenia, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się