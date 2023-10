Kalo Chorio Larnakas, Cyprus

Luksusowy kompleks, od skalistych zielonych gór przez dolinę po czyste, błękitne morze, jest w projekcie « Eva ». Jest to nowy luksusowy kompleks z willami, kamienicami i apartamentami w Lapta, zachodnim regionie Kyrenia, gdzie góry są najbliżej morza. Kompleks położony jest w pierwszej linii morza, w turystycznej okolicy, w której wiele hoteli, sklepów, restauracji, barów i plaż znajduje się w odległości spaceru. Złożona struktura: WILLES z widokiem na góry ! Apartamenty z widokiem na ogrody i basen! Biała wioska ( Tanhouse, apartamenty ) Beach Hotel Eva. Centralna infrastruktura: basen Siłownia Obiekty sportowe sauna plac zabaw restauracja Bar przy basenie Ścieżki rowerowe plac zabaw Mini golf Piękne ogrody Infrastruktura 5 * Eva Beach Hotel: plaża Klub plażowy Sprzęt do sportów wodnych Restauracja dla smakoszy Luksusowe centrum SPA Centrum odnowy biologicznej Kompleks “ EVA ” oferuje 6 rodzajów nieruchomości od 1 do 3 sypialni od 106 do 205 m2. Wille z widokiem na góry - 430 000 € Powierzchnia mieszkalna 142 m2, 3 sypialnie, prywatne tarasy 63 m2, prywatny basen, klimatyzacja, sprzęt AGD Plan płatności : 1Opcja 35% wstępna instalacja 65% instalacji przez 2 lata 2Opcja 50% depozytu 50% do zakończenia budowy 3Opcja 100% jednocześnie ZNIŻKA 5% Zadzwoń teraz!