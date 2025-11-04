Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Demos Polis Chrysochous, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Argaka, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Argaka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Argaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Argaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pomos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pomos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Enjoy the luxury of living right next to the beach. This charming detached house by the coa…
$1,510
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kritu Tera, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kritu Tera, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
This spacious and comfortable apartment is available for rent and offers ample space and con…
$987
za miesiąc
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Demos Polis Chrysochous, Cypr

