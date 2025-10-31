Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Choli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Choli, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Choli, Cypr
Mieszkanie
Choli, Cypr
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Choli, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się