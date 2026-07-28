Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Zadar County
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

;
Grad Zadar
62
Grad Nin
69
Zadar
46
Nin
16
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Opcina Preko, Chorwacja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Opcina Preko, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament 2-BR z widokiem na morze, 476 m ² Yard (1 / 2 Share) & Potencjał ekspan…
$515,021
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament z ogrodem S104 na parterze nowego budynku w miejscowości Privlaka koł…
$275,638
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament z ogródkiem S101 na parterze nowego budynku w miejscowości Privlaka k…
$242,192
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Zadar County.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się