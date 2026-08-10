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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Krk, Chorwacja

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mieszkania
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12 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Krk, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 84
$1,09M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Krk Town - Na sprzedaż znajduje się ekskluzywny penthouse położony w cichej lokalizacji w mi…
$1,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Kod identyfikacyjny: 105- 852
$455,292
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 229
$436,051
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 1 pokój w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Krk, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Krk Town - na sprzedaż jest luksusowy apartament położony na pierwszym piętrze nowego budynk…
$422,075
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Mieszkanie w Krk, Chorwacja
Mieszkanie
Krk, Chorwacja
Powierzchnia 185 m²
I28053 Kvarnerska
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Luksusowo urządzone apartamenty na sprzedaż w Malinskiej na wyspie Krk, 200 metrów od plaży,…
$998,195
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Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Mieszkanie 2 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Krk, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
www.biliskov.com ID: 14019 Krk, stare centrum miasta w pobliżu nabrzeża Przestronny i umeblo…
$438,319
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Mieszkanie 3 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Luksusowo urządzone apartamenty na sprzedaż w Malinskiej na wyspie Krk, 200 metrów od plaży,…
$889,700
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Mieszkanie 5 pokojów w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Krk, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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