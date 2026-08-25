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Hotele na sprzedaż w Grad Umag, Chorwacja

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Umag
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21 obiekt total found
Hotel 646 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 646 m²
Umag, Chorwacja
Powierzchnia 646 m²
Z perspektywy instytucjonalnej ten unikalny majątek wiejski na sprzedaż w Lupoglav, w Chorwa…
$1,15M
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Hotel 1 067 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 1 067 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 067 m²
Boutique- hotel 4 * * * * gwiazdki w okolicy Umag tylko 850 metrów od plaż.Odległość od cent…
$3,88M
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Hotel 758 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 758 m²
Umag, Chorwacja
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 758 m²
W malowniczym regionie Buje, Istria, niepowtarzalna okazja czeka - hotel rodzinny, renomowan…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 820 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 820 m²
Umag, Chorwacja
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 820 m²
Resort, hotel, restauracja, apartamenty, obóz, kompleks ziemi T1, T2, T3 cel, na 32,227 m2 z…
$2,52M
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Hotel 468 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 468 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
Pensjonat w Umag obszarze 1,5 km od morza!Powierzchnia całkowita wynosi 468 m2. Powierzchnia…
$1,02M
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Hotel 240 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 240 m²
Umag, Chorwacja
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
Niepowtarzalny obiekt w Umag, zaledwie 30 metrów od morza.Powierzchnia całkowita 240 m2Jest …
$1,60M
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TekceTekce
Hotel 240 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 240 m²
Umag, Chorwacja
Powierzchnia 240 m²
Fascynująca tradycyjna willa w okolicy Buje cca. 4 km od centrum Buje i 10 km od morza z odl…
$1,38M
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Hotel 200 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 200 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Przyjazny dom w centrum Umag drugi rząd do morza, zaledwie 100 metrów od wody!Ten dom jest n…
$634 576
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Hotel 670 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 670 m²
Umag, Chorwacja
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 670 m²
Hotel w Umag z widokiem na morze!Powierzchnia całkowita 670 m2Hotel zbudowany jest w 2017 ro…
$2,06M
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Hotel 550 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 550 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Apart- dom 6 apartamentów z basenem w Umag obszarze zaledwie 2 km od morza.Całkowita powierz…
$853 241
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Hotel 390 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 390 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 390 m²
WYJAŚNIENIE INWESTYCYJNE WYŁĄCZNIE 130 METRÓW Z MORZA NA ISTRZEPołożony w jednym z najbardzi…
$1,83M
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Hotel 800 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 800 m²
Umag, Chorwacja
Powierzchnia 800 m²
Pansion z restauracją przy bramie Kempinski 5 * * * * * * w Savudrija!Powierzchnia budynków …
$2,06M
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Hotel 262 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 262 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 262 m²
Apartament w Umag obszarze cca. 3 km od morza!Powierzchnia całkowita wynosi 262 m2. Powierzc…
$838 704
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Hotel w Umag, Chorwacja
Hotel
Umag, Chorwacja
Projekt kompleksu POLO- najbardziej malowniczej Istrii - MOTOVUN!Położony na wzgórzu około 2…
$4,62M
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Hotel 277 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 277 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 277 m²
Apart- dom 4 apartamenty na sprzedaż w Umag, 2 km od morza tylko!Powierzchnia całkowita wyno…
$630 694
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Hotel 280 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 280 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Dom 4 apartamenty w dzielnicy Materada, Umag, ok. 5 km od morza.Całkowita powierzchnia wynos…
$853 241
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Hotel 380 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 380 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Apart- hotel z basenem tylko 300 metrów od plaży w Umag obszarze!Całkowita powierzchnia 380 …
$1,71M
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Hotel 200 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 200 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
REFA, UMAG - Odnowiony Kamienny Dom z 4 Jednostkami, tylko 200 m od morza!Położony w uroczym…
$747 489
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Hotel 280 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 280 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Dom mieszkalny z 4 niezależnymi jednostkami mieszkalnymi na sprzedaż w Umag, położony w spok…
$875 964
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Hotel 500 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 500 m²
Umag, Chorwacja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 500 m²
Umag Istria 3- Star Hotel na sprzedaż: Nowo wyremontowany 500 m kw. Rodzina Retreat z prywat…
$2,20M
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Hotel 820 m² w Murine, Chorwacja
Hotel 820 m²
Murine, Chorwacja
Pokoje 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 820 m²
www.biliskov.com ID: 12170 Umag, ośrodek turystyczny z potencjałem! Obiekt turystyczny - res…
$2,88M
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Typy nieruchomości w Grad Umag.

nieruchomości komercyjne
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