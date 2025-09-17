Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Crikvenica
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Grad Crikvenica, Chorwacja

Crikvenica
47
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Dramalj, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 255 m²
Crikvenica, Dramalj: na sprzedaż znajduje się odnowiony i w pełni wyposażony dom z basenem, …
$1,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
San Patrik Real Estate
Języki komunikacji
English, Hrvatski
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Grad Crikvenica.

wille

Parametry nieruchomości w Grad Crikvenica, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się