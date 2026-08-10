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Restauracje na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 334 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 334 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 12
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 334 m²
Ilica, w pobliżu ulicy Frankopanska Space- Restauracja, powierzchnia 333.80 m2 na parterze b…
$842,033
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Lokale gastronomiczne 141 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 141 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 141 m²
Donji Grad, Tomislav Square Kultowy pub "Tomisław" o łącznej powierzchni 141m2 na parterze d…
$842,033
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