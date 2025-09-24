Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Zagrzeb
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

nieruchomości komercyjne
126
restauracje
5
pomieszczenia biurowe
5
magazyny
9
Pokaż więcej
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
17 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I29151 Jurjevska
$1,10M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
SALE, HOUSE, MILLS We offer for sale a residential construction plot located in a quiet and …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I25326 Trsje
$930,009
Zostaw prośbę
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT w Zagrzeb, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 42 500 m²
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Dzia? ka z przygotowanym projektem i pozwoleniem na budowę b…
$17,14M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I27149 Mariborska
$199,288
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB w Zagrzeb, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 10 000 m²
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Ziemia, projekt i ważne pozwolenie na budowę dwóch budynków:…
$3,85M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
xy I24165 Gospodska
$1,11M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
I28075 Pantovčak
$939,973
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Lucko, Chorwacja
I22073 Benkovačka cesta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
FOR SALE, BUILDING LAND 1.313m2 WITH BUILDING PERMIT FOR 2X450m2, GRAMAČA, ZAGREBBuilding pl…
$459,469
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Lucko, Chorwacja
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
Jelenovac, land with building permit for a family house with several apartments, elite locat…
$1,11M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Lucko, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Lucko, Chorwacja
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zagrzeb, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Zagrzeb, Chorwacja
FOR SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 5 BUILDINGS, 3,432m2, ZAGREB – GORNJE VRAPČ…
$553,577
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT w Zagrzeb, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Zagrzeb, Chorwacja
Projekt deweloperski.W południowej części Zagrzebia, Chorwacja, 27,210 m2 gruntu z projektem…
$17,59M
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB w Zagrzeb, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 3 700 m²
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Plac o powierzchni 3700 m2 z gotowym projektem i pozwoleniem…
$1,40M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się